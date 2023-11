Die Justiz in Brandenburg hat in diesem Jahr deutlich mehr Ermittlungsverfahren wegen sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung Minderjähriger bearbeitet. Zusammengefasst waren es bislang 247 Verfahren, wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 233 Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe auf Minderjährige verzeichnet, im Jahr 2017 etwa waren es mit 62 deutlich weniger.