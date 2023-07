Das Justizministerium hat die Kritik des Berliner Opferbeauftragten Roland Weber zurückgewiesen, in Brandenburg werde bei Strafverfahren zu wenig von Videobefragungen der Opfer Gebrauch gemacht. Die Vernehmungen besonders schutzbedürftiger Opfer von Raub, Körperverletzung oder Sexualdelikten würden seit Anfang Juni von Ermittlungsrichtern in den vier Amtsgerichten am Sitz der Staatsanwaltschaften durchgeführt, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Thiele am Mittwoch auf Anfrage. Ziel ist es, insbesondere bei Sexualstraftaten oder häuslicher Gewalt den Opfern eine Konfrontation mit dem mutmaßlichen Täter im Gerichtssaal zu ersparen.