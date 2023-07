Im Kampf gegen die Clankriminalität in Berlin will Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) das Personal in Gerichten und Staatsanwaltschaften deutlich verstärken. Dadurch soll illegal erworbenes Vermögen früher und umfassender abgeschöpft werden. "Wir wollen vermehrt im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren Gelder und Vermögenswerte beschlagnahmen, um zu verhindern, dass diese beiseitegeschafft werden", sagte Badenberg dem ARD-Politikmagazin Kontraste.