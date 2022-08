Von den bis Ende des Jahres geplanten 400 neuen Warnsirenen für Berlin ist bisher erst ein Bruchteil montiert worden. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die ersten beiden wurden demnach im April an den Feuerwachen Mitte und Charlottenburg-Nord installiert. Bis zum 21. Juli sind 17 weitere hinzugekommen. Davon wurden 15 auf öffentlichen Gebäuden im Bezirk Mitte etwa an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz angebracht. Hinzu kommen zwei in Kreuzberg - an der Amerika-Gedenkbibliothek und an der Feuerwache Urban. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Dienstag) über das Thema berichtet.