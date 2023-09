Auch in Brandenburg heulen am Donnerstag die Sirenen zum bundesweiten Warntag. "In Brandenburg beteiligen sich alle kreisfreien Städte und Landkreise an dem Warntag", teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Er solle "die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren und die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des bestehenden Warnmittelmixes erproben".