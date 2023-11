Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat die Diskussion um eine Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen scharf kritisiert. "Zu den schrillsten Debatten in Deutschland und Europa gehört zweifellos der enthemmte Asylstreit", sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Freitag auf der Herbst-Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin. "Die Diskurskultur ist in vielen Momenten unwürdig und verstörend."

Der jüngste Asylkompromiss von Bund und Ländern, der unter anderem Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber umfasst, sei eine Zäsur. "Bund und Länder setzen auf das Abschreckungsprinzip und kürzen dabei nicht nur beim Geld, sondern auch bei der Integration", sagte Stetter-Karp.

Sie wandte sich auch gegen Pläne, im Zuge der Reform des europäischen Asylsystems entsprechende Verfahren in Zentren an der EU-Außengrenze durchzuführen. Familien mit Minderjährigen dürften an den EU-Außengrenzen unter keinen Umständen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden, mahnte sie.

"In Europa, gerade in Deutschland, sollten wir aus den positiven Erfahrungen lernen, die wir bei der Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten gemacht haben", führte sie weiter aus. "Von Räumen, in denen Integration gelingen kann, profitiert letztlich die ganze deutsche Einwanderungsgesellschaft." Stetter-Karp verwies in dem Zusammenhang auf den Fachkräftemangel.

