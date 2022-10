Fast 115 Jahre halfen die Franziskanerinnen vom Heiligen Märtyrer Georg zu Thuine Patienten im Franziskus-Krankenhaus Berlin - jetzt wird ihr Konvent geschlossen. Der katholische Erzbischof Heiner Koch verabschiedete die zuletzt noch vier Ordensschwestern und ihre Oberin am Donnerstag mit einem Gottesdienst in der Klinik an der Budapester Straße. Zwei Schwestern Mitte 80 gehen nun ein Altersheim des Ordens, ihre Mitschwestern bekommen neue Aufgaben außerhalb Berlins. Ihre Gemeinschaft war für einen Konvent am Ende einfach zu klein.