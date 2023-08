Von Potsdam nach Hooge - Pastorin Hildegard Rugenstein hat diesen Schritt vor rund zweieinhalb Jahren gewagt und ihn bisher nicht bereut. Fast vier Jahrzehnte war sie zuvor Pastorin in einer Hugenottengemeinde in Potsdam und seit einigen Jahren zusätzlich in einer Gemeinde in Vorpommern. Doch dann kam dieser Film, dass ein Pastor für Hooge gesucht werde. "Ich war wirklich wie vom Blitz getroffen", sagt die Mittsechzigerin. Sie habe ihr Leben lang sehr gerne in der Potsdamer Gemeinde gearbeitet, aber in dem Moment festgestellt, dass sie zum Ende ihres Berufslebens noch einmal etwas anderes machen wolle.