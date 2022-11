Das katholische Erzbistum Berlin soll 2023 einen sogenannten Synodalrat bekommen, ein neues Gremium zur Beratung und Mitbestimmung von Laien in der Kirche. Damit werde das Bistum zum Vorreiter bei der Umsetzung der Reformbewegung Synodaler Weg, erklärte Karlies Abmeier, Vorsitzende des Diözesanrats. Dieser sprach sich einstimmig für den neuen Synodalrat aus. Erzbischof und Generalvikar trieben die Gründung mit voran, erklärte Abmeier.

Das katholische Erzbistum Berlin soll 2023 einen sogenannten Synodalrat bekommen, ein neues Gremium zur Beratung und Mitbestimmung von Laien in der Kirche. Damit werde das Bistum zum Vorreiter bei der Umsetzung der Reformbewegung Synodaler Weg, erklärte Karlies Abmeier, Vorsitzende des Diözesanrats. Dieser sprach sich einstimmig für den neuen Synodalrat aus. Erzbischof und Generalvikar trieben die Gründung mit voran, erklärte Abmeier.

Ziel sei ein Ort, "an dem Themen von bistumsrelevanter und langfristiger Bedeutung partizipativ und transparent beraten und entschieden werden", hieß es in einer Mitteilung des Diözesanrats des Erzbistums. Dieser gilt als oberste Vertretung der katholischen Christinnen und Christen in Berlin, Brandenburg und Vorpommern.

Der Synodale Weg war 2019 von den deutschen Bischöfen als Konsequenz des Missbrauchsskandals begonnen worden. Reformen und neue Möglichkeiten der Beteiligung sollen die Kirche aus der Krise führen.