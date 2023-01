Mit einem wandernden Kondolenzbuch und Glockengeläut trauert das Erzbistum Berlin in den kommenden Tagen um den emeritierten Papst Benedikt XVI. Das Kondolenzbuch soll am Dienstag und Mittwoch in der Pfarrkirche St. Joseph im Berliner Ortsteil Wedding, am Donnerstag in der Kirche St. Matthias in Schöneberg und am kommenden Montag in der St. Johannes-Basilika in Neukölln ausgelegt werden, teilte das Erzbistum am Dienstag mit.

Am Freitag können Gläubige in der Propsteikirche St. Peter und Paul in Potsdam ihre Trauer bekunden. Am Wochenende geht das Buch weiter nach Stralsund, Barth und Richtenberg. Darüber hinaus gebe das Erzbistum Berlin die Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz an alle Gemeinden weiter, am Donnerstag um 11.00 Uhr die Glocken zu läuten - zeitgleich zur Beisetzung des emeritierten Papstes. Auf der Internetseite des Erzbistums gibt es zudem ein Online-Kondolenzbuch.

Benedikt XVI. war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Der deutsche Theologe war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Begräbnis findet in Rom statt. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird laut Bistum an der Totenmesse teilnehmen.

