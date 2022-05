Beim Gottesdienst an Christi Himmelfahrt stehen Gläubige im Berliner Dom. Foto: Christophe Gateau/dpa

Gläubige der christlichen Kirchen haben am Donnerstag mit Gottesdiensten und einem Umzug den Feiertag Christi Himmelfahrt begangen. Im Berliner Dom gab es einen Festgottesdienst, den unter anderem Dompredigerin Petra Zimmermann und der Superintendent des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bertold Höcker, gestalteten. Danach zogen Gläubige in einem Umzug zur Kirche St. Marien-Friedrichswerder, wo ein Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert wurde.

Fünf evangelische Kirchengemeinden wollten einen regionalen Open-Air-Gottesdienst im Garten der Lazarus-Diakonie nahe des Erinnerungsorts Bernauer Straße feiern. Unter dem Titel «Blick zum Himmel» sollte es um Hoffnung auf Frieden gehen angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Am «Herz der Hoffnung», einem Denkmal für die Corona-Toten, sollte dieser Hoffnung Ausdruck verliehen werden. Dazu wurden auch ukrainische Geflüchtete erwartet.

Die christlichen Kirchen feiern den Tag, weil nach ihrer Religion der zuvor gekreuzigte und dann auferstandene Christus an diesem Tag zu Gott in den Himmel gefahren ist. Der gesetzliche Feiertag fällt immer auf einen Donnerstag, weil er stets am 39. Tag nach dem Ostersonntag zelebriert wird.