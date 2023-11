Geplant als erste musikalische Begegnung, gefeiert als künftiger Chef - Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin haben am Montagabend beim Konzert in der Staatsoper Unter den Linden für Beifallsstürme gesorgt. Der als Spezialist für Wagner und die Spätromantiker geltende Dirigent leitete das Orchester dabei für Anton Bruckners Sinfonie Nr. 5 in B-Dur erstmals als designierter Generalmusikdirektor der Staatsoper.