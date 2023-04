Die beiden CDU-Fraktionsvorsitzenden von Berlin und Brandenburg, Kai Wegner und Jan Redmann, haben eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaschutz und Energie vereinbart. Wegner besuchte am Wochenende eine gemeinsame Klausurtagung der brandenburgischen CDU-Landespartei und der Landtagsfraktion in Nauen. Wegner will in der kommenden Woche zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt werden.