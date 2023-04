Mit einer Protestaktion in Form eines klassischen Konzerts mitten auf der Berliner Stadtautobahn haben Aktivisten gegen den geplanten Weiterbau der Autobahn demonstriert. Mehr als ein Dutzend Geiger spielten am Sonntagmorgen einige Stücke. Ein Chor trat auf. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Aufführung an der Auffahrt Tempelhofer Damm. Begleitet wurde die Aufführung von einer Kundgebung, die Polizei sprach von etwa 400 Teilnehmern. Die Autobahn war von 9.20 Uhr bis etwa 12.00 Uhr zwischen Neukölln und Schöneberg in beiden Richtungen gesperrt.