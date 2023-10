Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Dienstag eine Fassade des Bundeskanzleramtes in Berlin mit orangener Farbe beschmiert. Sie trugen an einer weißen Wand mehrmals den Slogan "Olaf lügt" auf. Nach Angaben eines dpa-Reporters schritten uniformierte Polizisten und Sicherheitskräfte in Zivil ein und gingen teils mit körperlicher Gewalt gegen die Aktivisten vor, die nach eigenen Angaben für mehr Klimaschutz eintreten. Einige wurden festgehalten, um später ihre Personalien festzustellen.