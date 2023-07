Die Polizei hat nach einer Demo in Potsdam Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gegen die Klimaschutzbewegung Letzte Generation erstattet. Die Versammlung der etwa 20 Menschen am Mittwochnachmittag in der Innenstadt sei nicht angemeldet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.