Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz unterstützt die Entscheidung der Berliner CDU für Koalitionsverhandlungen mit der SPD. "Die CDU hat in Berlin mit großem Abstand vor der SPD und vor den Grünen die Wahlen gewonnen", sagte er in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" am Freitag. "Und jetzt müssen die örtlichen Verantwortlichen einen Weg suchen, wie sie zu einer vernünftigen Regierung zusammenkommen", so der CDU-Fraktions- und Parteichef. "Und wenn das die Entscheidung der CDU in Berlin ist, mit der SPD jetzt Koalitionsgespräche zu beginnen, dann findet das meine Zustimmung."