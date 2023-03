Grünen-Fraktionschef Werner Graf hat die Berliner SPD-Mitglieder aufgerufen, bei dem von der Parteispitze angekündigten Mitgliedervotum gegen eine Koalition von CDU und SPD zu stimmen. "Liebe SPD-Mitglieder, ihr habt es doch in der Hand. Ihr seid nicht Franziska Giffey und Raed Saleh ausgeliefert", sagte er bei einem Kleinen Parteitag der Grünen am Dienstagabend in Berlin. "Ihr habt es selbst in der Hand, diese Rückschrittskoalition abzuwählen. Sagt Nein zu diesen schwarz-roten Koalitionsverhandlungen", forderte Graf. "Liebe SPD, befreit euch aus dieser babylonischen Gefangenschaft!"