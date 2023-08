Die Bürgermeisterwahl in Seelow, die überregional mit Interesse verfolgt wird, läuft seit mehreren Stunden. Diesmal haben nach Angaben von Wahlleiter Simeon Apostolow mit rund 900 Menschen mehr als in den vergangenen Jahren eine Briefwahl beantragt. "Das ist mehr als gewöhnlich", sagte Apostolow am Sonntag. Wie viele davon zurückkommen, war offen. Es gibt etwa 4400 Wahlberechtigte.

Der parteilose amtierende Bürgermeister Robert Nitz (34) und der AfD-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung, Falk Janke (60), treten gegeneinander an. Hätte Janke Erfolg, wäre er der erste Bürgermeister der AfD einer Kreisstadt in Deutschland und der erste hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Brandenburg. Die Wahl ist nötig, weil Bürgermeister Jörg Schröder im April überraschend starb.

AfD-Kandidat Janke, früher auch Mitglied von CDU und Schill-Partei, setzt sich für einen Stopp des Zuzugs von Migranten, den Erhalt des Krankenhauses und sichere Schulen ein. Den Vorwurf rechtsextremer Tendenzen weist er zurück. Die AfD wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

Nitz nennt ein Schulbauprogramm als wichtigstes Ziel. Er will auch die Kriminalitätsrate gering halten und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Nitz wird in der Stadtverordnetenversammlung von den Fraktionen Linke, SPD und Heimat-Kultur-Sport/CDU/FDP unterstützt.

