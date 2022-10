Die Städte und Gemeinden in Brandenburg pochen darauf, bei der Ausgestaltung des Hilfspakets des Landes beteiligt zu werden. Entscheidungen für den geplanten Rettungsschirm der Landesregierung dürften am Ende nicht auf Kosten der Kommunen gehen, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Oliver Hermann (parteilos), anlässlich der Mitgliederversammlung des Verbandes am Mittwoch in Elsterwerda. Entlastungen müssten zügig kommen, aber vor allem verlässlich.