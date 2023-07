Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat der Ukraine im Krieg gegen Russland weiter Hilfe zugesichert. "Für uns ist klar, wir unterstützen weiter", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei der Besichtigung eines zerschossenen ukrainischen Rettungswagens in Berlin.

Das Fahrzeug war zur Erinnerung an russische Kriegsverbrechen und den Krieg in der Ukraine von Aktivisten in der Nähe des Reichstagsgebäudes aufgestellt worden. Der Rettungswagen stammt aus einem Krankenhaus im Gebiet Charkiw, wie die ukrainische Aktivistin Valentyna De Maar mitteilte.

Es sei das einzige Fahrzeug mit Allradantrieb im Krankenhaus gewesen. Demnach konnte der Rettungswagen auch auf zerbombten Straßen und bei schlechtem Wetter entlegene Dörfer erreichen. Das Krankenhaus und der Rettungswagen waren am 12. März 2022 gezielt von russischen Kräften beschossen und zerstört worden.

Viele Zivilisten seien dadurch schlagartig von medizinischer Versorgung und Notfallrettung abgeschnitten gewesen. "Das zerstörte Krankenhaus konnten wir nicht herbringen, aber zumindest ein Zeugnis dieser Kriegsverbrechen wollten wir den Menschen zeigen", sagte De Maar.

Vom 20. bis 27. Mai war das Fahrzeug bereits in München und zuvor in Kiew und der litauischen Hauptstadt Vilnius zu sehen. Als nächstes soll der Rettungswagen in Hamburg ausgestellt werden. Im Februar hatte es in Berlin bereits eine ähnliche Aktion gegeben. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns war ein zerstörter russischer Panzer vor der russischen Botschaft aufgestellt worden.