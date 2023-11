Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Vorgaben für propalästinensische Demonstrationen in deutschen Städten. "Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen", sagte GdP-Chef Jochen Kopelke am Montag im Deutschlandfunk. "Diese Aufzüge durch deutsche Städte darf es so nicht mehr geben."