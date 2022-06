Die Baupreise schnellen weiter in die Höhe. Wer ein Wohnhaus baut, muss dafür in Brandenburg fast ein Fünftel (19,4 Prozent) mehr bezahlen als vor einem Jahr. In Berlin liegt der Preisaufschlag für Bauleistungen bei 17,8 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Solche Zuwächse habe es in der vierteljährlichen Erhebung noch nicht gegeben, hob die Behörde hervor.