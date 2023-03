Wegen des geplanten Warnstreiks an mehreren Berliner Krankenhäusern am Montag und Dienstag verschiebt die Charité planbare Eingriffe. Der Vorstand der Charité respektiere selbstverständlich das Streikrecht und werde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Teilnahme ermöglichen, teilte ein Sprecher mit. "In der Konsequenz werden wir allerdings planbare, nicht dringende Eingriffe verschieben müssen. Wir haben die betroffenen Patientinnen und Patienten kontaktiert und neue Termine angeboten."