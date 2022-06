In Brandenburg gibt es den sechsten bestätigten Fall von Affenpocken. Wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Donnerstag mitteilte, wurde das Virus bei einem 42-jährigen Mann aus dem Landkreis nachgewiesen. Der Mann sei in häuslicher Isolation und ambulanter ärztlicher Behandlung. Seine Erkrankung verlaufe moderat, teilte der Landkreis mit.