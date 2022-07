Der kürzlich an Hodenkrebs erkrankte Fußball-Profi Timo Baumgartl hat seinem Dortmunder Kollegen Sébastien Haller, bei dem am Montag ein Tumor entdeckt worden war, Mut zugesprochen. "Du bist nicht allein", schrieb der Abwehrspieler von Union Berlin bei Instagram an Haller gerichtet. Die Diagnose für Haller hatte zuvor für Bestürzen gesorgt. Nur wenige Stunden nach dem morgendlichen Training, bei dem der 28 Jahre alte Neuzugang von Borussia Dortmund über Unwohlsein geklagt hatte, diagnostizierten die Mediziner einen Tumor im Hoden.