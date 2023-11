Beim Brand einer Scheune in Marienwerder (Barnim) ist ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, gerieten am frühen Samstagmorgen aus unbekannter Ursache ein Carport und dann eine angrenzende Scheune in Brand. In der Scheune brannten ein Auto, ein Traktor und ein Stapler völlig aus. Auch die Scheune sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt, berichtete die Polizei. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.