Vermutlich durch Böller ist ein Supermarkt in Bergfelde im Kreis Oberhavel abgebrannt. Ein Feuerwehrsprecher sprach am Donnerstag von einem "Totalschaden auf 800 Quadratmeter". Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.

Das Feuer war Mittwochabend ausgebrochen. Die Situation gestaltete sich kritisch, weil laut Polizei in dem Markt wohl auch Feuerwerkskörper wegen des Verkaufsstarts von Silvesterfeuerwerk lagerten. Etwa 100 Feuerwehrleute waren vor Ort. Der Brand wurde in der Nacht gelöscht. Seit dem Morgen gibt es Nachlöscharbeiten - zudem wurde eine Brandwache eingerichtet.

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass vor dem Gebäude Böller geworfen worden seien. Das hätten erste Zeugenbefragungen ergeben, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs. Demnach sollen Jugendliche am Mittwochabend Pyrotechnik gezündet haben. Unter anderem soll dadurch ein Vordach in Brand geraten sein, das Feuer soll anschließend auf den Supermarkt übergegriffen haben. Diese Aussagen würden nun überprüft, sagte die Sprecherin. Kriminaltechniker untersuchten am Donnerstag den Brandort und sicherten Spuren. Gebäude um den Supermarkt befinden sich den Angaben zufolge in einem sicheren Abstand vom Brandort entfernt.