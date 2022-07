Die CDU hat Widerstand gegen das angedachte Modellprojekt Graefekiez ohne Parkplätze in Kreuzberg angekündigt. «Wir wollen gemeinsam mit den Anwohnern versuchen, das Vorhaben zu verhindern», sagte der Kreuzberger CDU-Politiker Kurt Wansner, der Mitglied des Abgeordnetenhauses ist, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Insbesondere die Grünen wollten auf «diktatorische» Weise ihre Träumen einer autofreien Stadt gegen die Interessen der Menschen vor Ort durchboxen, kritisierte er. Eine angemessene Bürgerbeteiligung habe es wie auch bei anderen Vorhaben nicht gegeben. Die in Rede stehenden Maßnahmen seien viel zu weitgehend.