Das legendäre "Café Moskau" in Berlin war für vier Tage zum "Café Kiew" ("Café Kyiv") geworden - der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, würde das gerne verlängern. Er habe den Senat und das Abgeordnetenhaus aufgefordert, "die Ausnahmegenehmigung mindestens so lange zu verlängern, wie der Zustand dauert, der die Umbenennung nötig gemacht hat", sagte Lammert am Montag auf einer Veranstaltung im "Café Kiew".