Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf mussten tausende Menschen am Montagvormittag ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei begann am Morgen mit der Evakuierung eines größeren Gebietes. Betroffen waren nach Angaben der Polizei etwa 4300 Menschen, die in dem Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort wohnen oder arbeiten. Die Polizei forderte sie ab 8.00 Uhr auf, die Gegend zu verlassen.