Wegen der geplanten Bombenentschärfung haben am Donnerstagmorgen in Berlin-Marzahn die Vorbereitungen für die Evakuierung begonnen. Rund 270 Kräfte der Berliner Polizei seien dazu im Einsatz, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. In einem 500-Meter-Sperrkreis habe die Polizei damit begonnen, an Wohnungstüren zu klingeln und Anwohnerinnen und Anwohner auf die bevorstehende Aktion hinzuweisen. Zudem würden erste Absperrungen und Verkehrsumleitungen vorbereitet.

Rund 15.000 Menschen wohnen laut Polizei in dem Sperrkreis. Sie waren dazu aufgefordert worden, ab 6.00 Uhr das Areal rund um den Fundort des Sprengkörpers zu verlassen. Neben 27 Wohnblöcken befinden sich dort drei Kitas, drei Schulen und Horte sowie Geschäfte.

Um 12.00 Uhr soll die Entschärfung in Marzahn planmäßig beginnen. Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe hatten Arbeiter am Dienstag auf einem Tennisplatz am Geraer Ring entdeckt.