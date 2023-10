Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess um einen Einbruch in einen Berliner Tresorraum mit Beute in Höhe von rund 49 Millionen Euro begonnen. Mehrere der Angeklagten werden dem Clan-Milieu zugerechnet. Mitangeklagt ist in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht zudem der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das den Tresorraum angemietet hatte. Der 52-Jährige soll nach seiner Festnahme gestanden haben und steht nun unter besonderem Schutz. Seine Verteidiger kündigten am Donnerstag an, dass er auch im Prozess aussagen werde. Die weiteren Angeklagten werden zunächst schweigen.