Ein 18-Jähriger ist am Alexanderplatz in Berlin-Mitte durch einen Messerstich in den Bauch schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beobachtete der junge Mann am Freitagabend einen Streit zwischen einer Gruppe und einer weiteren Person und wollte schlichten. Daraufhin soll er aus der Gruppe heraus mit dem Messer angegriffen worden sein. Die Gruppe floh. Der Verletzte kam ins Krankenhaus und wurde operiert, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestehe nicht.