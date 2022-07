Am Tag seiner Entlassung aus der Haft ist ein Mann in Berlin wieder rückfällig geworden: Er sei am späten Abend in Charlottenburg mit einem Komplizen beim Fahrraddiebstahl erwischt worden, teilte die Polizei am Donnerstag per Twitter mit. Beide Männer sitzen demnach nun in Untersuchungshaft. Polizisten hatten sie ertappt. Einer der Fahrraddiebe war erst am Morgen aus der Haft entlassen worden, wie es hieß. Angaben zum Alter gab es nicht - und auch nicht zum Grund für die vorherige Haft.