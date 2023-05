Ein Brandenburger Fußballfan von Borussia Dortmund ist bei einem Besuch in Rostock überfallen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 62-Jährige aus der Region Brandenburg/Havel am Samstagabend im Ostseebad Markgrafenheide von vier Verdächtigen im Alter von 15 bis 19 Jahren von hinten zu Boden gerissen und getreten. Dann hätten die Jugendlichen und Heranwachsenden ihm ein Trikot, eine Vereinsjacke und einen Fanschal geraubt.