Mehrere Franzosen sind vor einer Bar in Berlin-Gesundbrunnen in der Nacht auf Samstag angegriffen und geschlagen worden - der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die acht in Berlin lebenden französischen Staatsbürger attackiert wurden, weil sie sich in ihrer Muttersprache unterhielten, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Demnach seien sie aus einer Gruppe von 10 bis 15 Personen heraus angesprochen und beleidigt worden.