Gut eine Woche nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Bus wird diese weiter intensivmedizinisch betreut. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Halbbruder der Frau war in der Nacht zum Karfreitag als mutmaßlicher Täter im Stadtteil Wedding festgenommen worden. Er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.