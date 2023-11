Geldautomatensprengung in Frohnau: Filiale stark beschädigt

Mindestens ein Geldautomat ist in einer Bank in Berlin-Frohnau gesprengt worden. Die Schäden in der Bank sind enorm. Das komplette Gebäude wurde geräumt.

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen mindestens einen Geldautomaten einer Bankfiliale im Berliner Ortsteil Frohnau (Bezirk Reinickendorf) gesprengt. Dabei wurde der Vorraum der Filiale so stark beschädigt, dass die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes zunächst unklar waren, wie die Polizei berichtete. Das gesamte Haus sei daher am Morgen geräumt worden. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner hätten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen.

Ein Statiker sah sich die Struktur des Hauses an und gab laut der Polizei schließlich Entwarnung: Einsturzgefahr besteht nicht. Noch am Morgen konnten die Menschen zurück in ihre Wohnungen.

Auch Kriminaltechniker und Ermittler rückten an, um Spuren zu sichern. Noch war ungeklärt, wie viele Täter in der Bank waren und ob sie einen oder mehrere Geldautomaten sprengten. Auch zur Beute und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Am Samstagmorgen hatte ein Alarm der Bank in der Nähe des S-Bahnhofs die Polizei informiert. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.