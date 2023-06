Der Konflikt zwischen einem renitenten Jungen und einem Kioskbesitzer ist in Berlin-Kreuzberg zu einer Schlägerei und Angriffen auf Polizisten eskaliert. Am Donnerstagabend soll der Junge einen Gegenstand in den Kiosk in der Lucy-Lameck-Straße geworfen haben, der Besitzer schlug ihn daraufhin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen schalteten sich ein und riefen die Polizei.