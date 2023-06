Nach dem Fund von zwei toten Menschen in Berlin-Lichterfelde am Donnerstag geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Einer der beiden Menschen solle erst den oder die andere und dann sich selbst getötet haben, hieß es am Freitag. Weitere Informationen zu Geschlecht und Alter der beiden Toten und zu den Umständen der Tat im Süden Berlins sollten noch folgen. Eine Mordkommission ermittelt.