Zwei Männer haben sich den Eintritt zum Baumwipfelpfad in Beelitz sparen wollen und sind über einen zwei Meter hohen Zaun auf das Gelände eingestiegen. Einer der Beiden, ein 59-Jähriger, blieb dabei aber mit einem Unterarm an der scharfen Spitze des Zauns hängen. Er zog sich am Samstagmittag eine 15 Zentimeter lange und recht tiefe Fleischwunde zu und musste ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Der zweite Mann blieb beim Übersteigen des Zaunes unverletzt. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Der Eintritt zum Baumkronenpfad in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) kostet für einen Erwachsenen laut Internetseite 13,50 Euro.