Ein 25-jähriger Mann ist nach Angaben der Polizei in Berlin rassistisch beleidigt und geschlagen worden, als er eine Frau vor der Belästigung eines Betrunkenen schützen wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 48-jähriger Mann am Vorabend gegen 21.30 Uhr auf der Sonnenallee in Neukölln immer wieder eine Frau angesprochen. Der 25-jährige Zeuge und seine ein Jahr jüngere Freundin schritten ein. Daraufhin schlug der 48-Jährige laut Polizei den jungen Mann gegen den Brustkorb und beleidigte das Paar.