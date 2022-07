Ein Mann hat auf dem Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen eine Frau gegen eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Die 22-Jährige stieß bei dem Zwischenfall am Freitagnachmittag seitlich gegen einen Waggon, blieb aber unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie floh demnach und alarmierte später die Polizei. Am Abend nahmen die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung im U-Bahnhof Gesundbrunnen einen 48-Jährigen als mutmaßlichen Täter vorläufig in Gewahrsam.