Kurz nach Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat die Polizei in Brandenburg einen mutmaßlichen Räuber identifiziert, der in Potsdam einer 87-jährigen Frau die Handtasche gestohlen haben soll. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Teenager aus Berlin, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser solle nun befragt werden.