Kurz nach Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat die Polizei in Brandenburg einen mutmaßlichen Räuber identifiziert, der in Potsdam einer 87-jährigen Frau die Handtasche gestohlen haben soll. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Teenager aus Berlin, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser solle nun befragt werden. Zum Alter machte die Polizei auf Anfrage keine Angaben und verwies auf den Schutz der Person.