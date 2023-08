Die Bundespolizei hat in Vorpommern zwei mutmaßliche Bootsmotorendiebe aus Brandenburg gefasst. Der Wagen der Männer wurde am Donnerstag zwischen der Region Penkun und Tantow (Uckermarkkreis) gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizei Pasewalk am Freitag sagte. Vermutlich hätten die 22 und 32 Jahre alten Männer einer Kontrolle auf der Autobahn 11 bei Pomellen aus dem Weg gehen wollen und seien nach Süden gefahren, wo sie aber einer Streife auffielen. Im Wagen der Männer wurden ein rund 20 000 Euro teurer Bootsmotor entdeckt, der im Juli am Werbellinsee nach Joachimsthal in Brandenburg gestohlen worden war.