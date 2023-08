Die Polizei hat in Kreuzberg einen stark betrunkenen Mann festgenommen, der ein Auto angezündet haben soll. Er soll am späten Samstagnachmittag laut Zeugen Feuer in ein geparktes Auto in der Bergmannstraße geworfen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen.