Mit der Aussage, seine eigene Ehefrau getötet zu haben, hat sich ein 82 Jahre alter Rentner in Berlin bei der Polizei gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten am frühen Donnerstagmorgen tatsächlich die tote 83-Jährige in der gemeinsamen Wohnung des Paares, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Weitere Details zur Tat wurden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.