Ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans soll in einem Berliner Fitnessstudio niedergestochen worden sein. Das berichtete die Zeitung «B.Z.» und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch. Die Polizei wollte zunächst noch keine weiteren Informationen veröffentlichen. Das schwer verletzte Opfer soll nach dem Angriff in der Nacht in dem Fitnessstudio im Süden von Prenzlauer Berg ins Krankenhaus gebracht worden sein.